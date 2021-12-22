Кража

В Ингушетии будут судить жительницу Чечни за кражу золотой цепочки

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В Ингушетии перед судом предстанет 61-летняя жительница Чечни, которая обвиняется в краже, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По версии следствия, злоумышленница, 3 октября этого года, в ночное время суток, находясь в гостях у своей знакомой в городе Сунжа, похитила золотую цепочку, весом 50 граммов, стоимостью более 205 тыс. рублей.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд региона.

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