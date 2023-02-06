В Ингушетии будут судить жительницу Дагестана за мошенничество через Интернет

Отмечается, что в сентябре 2021 года злоумышленница разместила в социальной сети Instagram объявление с заведомо ложными сведениями о продаже различной женской одежды. Мошенница ввела в заблуждение жительницу города Назрани, которая перевела ей в счет предоплаты 16 тыс. рублей.

Уже в мае 2022 года таким же образом она похитила 10 тыс. рублей у жительницы города Сунжа.

Не получив обещанной одежды, женщины обратилась в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд.