Мошенничество

В Ингушетии будут судить жительницу Дагестана за мошенничество через Интернет

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24-летняя жительницы города Хасавюрт Дагестана обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России — «мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре 2021 года злоумышленница разместила в социальной сети Instagram объявление с заведомо ложными сведениями о продаже различной женской одежды. Мошенница ввела в заблуждение жительницу города Назрани, которая перевела ей в счет предоплаты 16 тыс. рублей.

Уже в мае 2022 года таким же образом она похитила 10 тыс. рублей у жительницы города Сунжа.

Не получив обещанной одежды, женщины обратилась в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд.

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