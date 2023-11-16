В Ингушетии будут судить жителя Владимирской области за попытку сбыть наркотики

В ноябре прошлого года обвиняемый посредством сети «Интернет» вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. Согласно отведенной ему роли, он изъял из тайника на территории Магаса оптовую партию мефедрона, которую расфасовал в 79 свертков.

Сбыть наркотики мужчина не успел, поскольку 28 ноября минувшего года был задержан правоохранителями, а из незаконного оборота было изъято свыше 557 граммов мефедрона.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд. В отношении подельника фигуранта дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.