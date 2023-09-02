Конкурс

В Ингушетии будут выбирать «Народного участкового-2023»

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В Ингушетии будут выбирать «Народного участкового-2023». 11 сентября на официальном сайте МВД по республике 06.мвд. рф будет размещена информация об участниках всероссийского конкурса, представляющих регион.

Как сообщает пресс-служба ведомства, конкурс традиционно пройдет в три этапа, первые два состоятся на районном и региональном уровнях. Отбор конкурсантов пройдет с 11 по 20 сентября путем онлайн-голосования. Лидирующие по количеству набранных на сайте регионального МВД голосов конкурсанты автоматически попадают во второй тур голосования, который стартует с 7 октября и будет длиться по 16 октября.

После этого анкета регионального победителя будет размещена на официальном сайте МВД России, где каждый неравнодушный житель страны сможет отдать свой голос за лучшего участкового.

Заключительный этап конкурса продлится с 1 по 10 ноября 2023 года. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в канун Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечается ежегодно 17 ноября.

МВД по Ингушетии призвали жителей республики принять активное участие в мероприятии.

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