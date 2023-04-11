Кража

В Ингушетии «черный лесоруб» ответит еще и за кражу дорожного металлического ограждения

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За кражу и незаконную рубку леса 55-летний житель Назрановского района республики предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

Отмечается, что мужчина в мае прошлого года похитил части дорожного металлического барьерного ограждения, распложенного на федеральной трассе «Кавказ» близ села Яндаре, а именно — две опорные стойки, 3 компенсатора, 2 балки и 4 светоотражателя. Похищенное реализовал скупщику металла, причинив ООО «Автодор» ущерб на сумму около 10 тыс. рублей.

Также фигурант в декабре 2022 года на окраине сельского поселения Сурхахи незаконно срубил дерево породы «граб» 1,05 кубометров, на 13 тыс. рублей причинив ущерб уже ГКУ «Назрановское лесничество».

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Назрановский районный суд.

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