В Ингушетии чествовали лидера регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года»

Как сообщили в ведомстве, замминистра образования и науки региона Асхаб Дудургов вручил финалисту — преподавателю специальных дисциплин ГБПОУ «ИПК им. Ю. И. Арапиева» Захару Плиеву — диплом победителя и поздравил с замечательным результатом.

Напомним, Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проходит в три этапа и организуется для повышения престижа педагогических специальностей, популяризации передовых идей в области профобразования и подготовки кадров, а также изучения и воплощения в жизнь лучших педагогических практик. Учредило конкурс Министерство просвещения Российской Федерации.