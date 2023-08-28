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В Ингушетии чествовали лидера регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года»

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В Министерстве образования и науки Ингушетии чествовали победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года».

Как сообщили в ведомстве, замминистра образования и науки региона Асхаб Дудургов вручил финалисту — преподавателю специальных дисциплин ГБПОУ «ИПК им. Ю. И. Арапиева» Захару Плиеву — диплом победителя и поздравил с замечательным результатом.

Напомним, Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проходит в три этапа и организуется для повышения престижа педагогических специальностей, популяризации передовых идей в области профобразования и подготовки кадров, а также изучения и воплощения в жизнь лучших педагогических практик. Учредило конкурс Министерство просвещения Российской Федерации.

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