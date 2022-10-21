В Ингушетии чествовали победителей и призера кубка России по СБЕ «ММА»
В министерстве по физической культуре и спорту Ингушетии по поручению его главы Али Дошхоклоева чествовали победителей и призера кубка России по СБЕ «ММА».
Денежные вознаграждения спортсменам вручил президент федерации ММА республики Ваха Шанхоев.
Напомним, состязания проходили с 5 по 8 октября в городе Красногорске Московской области. Сириев Абдул-Малик (56,7 кг) и Халухоев Юсуп (61,2 кг) заняли первые места. На третью ступеньку пьедестала поднялся Элджеркиев Магомед-Амин (61,2 кг).