В Ингушетии чествовали победителя чемпионата Европы по вольной борьбе Магомед-Башира Ханиева
Победитель чемпионата Европы по вольной борьбе (U-23) Магомед-Башир Ханиев был поощрен Главой Ингушетии денежной премией и ценным подарком за высокий спортивный результат.
Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, поощрение триумфатору международных соревнований вручил депутат Народного собрания РИ Гилани Калиматов.
«Талантливый, целеустремленный спортсмен, достойный представитель ингушского народа в схватке с серьезными соперниками проявил железную волю, отточенную технику и на «отлично» справился с поставленной задачей», — подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев.
Ханиев, выступающий за Азербайджан, стал чемпионом Европы в Румынии. Отмечается, что в финале Магомед-Башир победил соперника из Армении со счётом 10:0 досрочно.