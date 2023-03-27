Вольная борьба

В Ингушетии чествовали победителя чемпионата Европы по вольной борьбе Магомед-Башира Ханиева

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Магомед-Башир Ханиев

Победитель чемпионата Европы по вольной борьбе (U-23) Магомед-Башир Ханиев был поощрен Главой Ингушетии денежной премией и ценным подарком за высокий спортивный результат.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, поощрение триумфатору международных соревнований вручил депутат Народного собрания РИ Гилани Калиматов.

«Талантливый, целеустремленный спортсмен, достойный представитель ингушского народа в схватке с серьезными соперниками проявил железную волю, отточенную технику и на «отлично» справился с поставленной задачей», — подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев.

Ханиев, выступающий за Азербайджан, стал чемпионом Европы в Румынии. Отмечается, что в финале Магомед-Башир победил соперника из Армении со счётом 10:0 досрочно.

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