В Ингушетии чествовали победителя чемпионата Европы по вольной борьбе Магомед-Башира Ханиева

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, поощрение триумфатору международных соревнований вручил депутат Народного собрания РИ Гилани Калиматов.

«Талантливый, целеустремленный спортсмен, достойный представитель ингушского народа в схватке с серьезными соперниками проявил железную волю, отточенную технику и на «отлично» справился с поставленной задачей», — подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев.

Ханиев, выступающий за Азербайджан, стал чемпионом Европы в Румынии. Отмечается, что в финале Магомед-Башир победил соперника из Армении со счётом 10:0 досрочно.