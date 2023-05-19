В Ингушетии чествовали серебряного призера первенства России по вольной борьбе Акрамата Шакриева

Выступая в весовой категории до 60 кг на соревнованиях, в которых принимали участие 480 перспективных атлетов, Шакриев показал отличный результат. Дополнительной мотивацией для спортсмена стала новость о том, что юные российские борцы будут допущены к международным соревнованиям. Теперь ставки гораздо выше. В перспективе у Акрамата выступление на молодёжном первенстве Европы.

«В 16 лет стать серебряным призёром первенства России — это очень хороший результат. Желаю Акрамату дальнейших успехов. А мы в свою очередь будем расширять спортивную инфраструктуру, чтобы наша молодёжь активно занималась спортом, вела здоровый образ жизни», — подчеркнул мэр столицы Ингушетии Зайт Орцханов.

Ученика выдающегося тренера Мовлатгири Шакриева и его отца Ахмеда Шакриева отметили почётными грамотами и памятными подарками.