В Ингушетии четыре года колонии получил рецидивист за продажу чужих автомобилей Mercedes-Benz

По данным ведомства, мужчина 2014-2015 годах, под предлогом покупки, завладел двумя автомобилями марки Mercedes-Benz, принадлежащими жителям республики, пообещав получение за них большей денежной суммы, нежели их рыночная стоимость.

Автомобили и деньги законным владельцам фигурант не вернул, а автомашины реализовал третьим лицам, неосведомленным о совершенном преступлении, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 2,3 млн. рублей.

Не получив в течение нескольких лет обещанных денег, потерпевшие поняли, что их обманули и обратились в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Магасский районный суд, с учетом позиции государственное обвинителя, назначил ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.