В Ингушетии чиновник подозревается в хищении бюджетных средств при проведении спортивного мероприятия
Правоохранители совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что в 2021 году директором одного из государственных учреждений республики совершено хищение бюджетных денежных средств, выделенных на организацию и проведение крупного спортивного мероприятия.
Хищение совершено путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, сообщает пресс-служба МВД по республике.
О какой сумме идет речь в релизе не указано.
В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).