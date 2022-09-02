Мошенничество

В Ингушетии чиновник подозревается в хищении бюджетных средств при проведении спортивного мероприятия

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Правоохранители совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что в 2021 году директором одного из государственных учреждений республики совершено хищение бюджетных денежных средств, выделенных на организацию и проведение крупного спортивного мероприятия.

Хищение совершено путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, сообщает пресс-служба МВД по республике.

О какой сумме идет речь в релизе не указано.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

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