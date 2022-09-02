В Ингушетии чиновник подозревается в хищении бюджетных средств при проведении спортивного мероприятия

Правоохранители совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что в 2021 году директором одного из государственных учреждений республики совершено хищение бюджетных денежных средств, выделенных на организацию и проведение крупного спортивного мероприятия.