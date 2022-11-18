В Ингушетии численность детей до 17 лет составляет более 158 тыс. человек

По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития, говорится в релизе.

В Ингушетии за январь-сентябрь этого года детей в возрасте от 0 до 17 лет умерло 45 человек, из них в возрасте до 5 лет 30 человек, до 1 года — 25.

Ведомство напоминает, что 20 ноября 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.

Дата не 20 ноября случайна — именно в этот день в 1989 году была принята «Конвенция о правах ребенка», которая признала, что ребенку для всестороннего и гармоничного развития личности необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания.

Детский фонд ООН ведет обширную работу. Он принимает меры по обеспечению женщинам доступа к надлежащему медицинскому наблюдению до и во время родов, укреплению возможности для семей справляться с детскими болезнями в домашних условиях, консультирует общины по вопросам обеспечения максимального уровня здравоохранения.