В Ингушетии число центров «Точка роста» для школьников продолжает расти

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В 2023 году в Ингушетии откроют свои двери еще 20 центров «Точка роста», их общее количество в республике составит 103 учреждения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, типовые центры работают на базе школ в городах и селах: под них либо выделяют кабинеты в общеобразовательных учреждениях, либо строят дополнительные пристройки или здания.

Напомним, в центрах организуются уроки по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а после этого открываются кружки дополнительного образования детей.

Для того, чтобы специалисты ЦТР хорошо разбирались в самых последних тенденциях науки и техники, их на постоянной основе обучают очно и заочно. Для работы в «Точках роста» 127 педагогов республики прошли курсы повышения квалификации на базе Академии Минпросвещения России.

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