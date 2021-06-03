Коронавирус

В Ингушетии число умерших от Covid-19 возросло до 190 человек

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В Ингушетии с начала пандемии умерло 190 человек с Covid-19, выздоровело — 15458.

На 3 июня в регионе проведено 322050 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15807 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 9.

Госпитализировано всего — 60, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 28.

124 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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