В Ингушетии число умерших от Covid-19 возросло до 190 человек

На 3 июня в регионе проведено 322050 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15807 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 9.

Госпитализировано всего — 60, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 28.

124 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.