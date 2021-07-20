Коронавирус

В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 205 человек

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В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 205 человек, 52 новых случаев коронавируса за сутки сообщает, республиканский оперативный штаб.

На 20 июля в регионе проведено 372 807 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 17 034 впервые установленных диагнозов Covid-19.

Выздоровело — 16 027 человек (+21 за сутки).

Остаются под медицинским наблюдением 1 286, из них находятся в условиях самоизоляции — 1 019, госпитализировано — 267.

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