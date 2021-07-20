В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 205 человек
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 205 человек, 52 новых случаев коронавируса за сутки сообщает, республиканский оперативный штаб.
На 20 июля в регионе проведено 372 807 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 17 034 впервые установленных диагнозов Covid-19.
Выздоровело — 16 027 человек (+21 за сутки).
Остаются под медицинским наблюдением 1 286, из них находятся в условиях самоизоляции — 1 019, госпитализировано — 267.