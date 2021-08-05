В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 225 человек
В Ингушетии за сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего — 225 человек.
На 5 августа проведено более 395 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. Выявлено 17 915 случаев заболевания Covid-19 (+55 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело — 16 450 (+44 за сутки).
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус 454 человека госпитализировано, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом — 175.
В тяжелом состоянии, в отделении реанимации находится 41 пациент, 27 — на ИВЛ.
786 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.