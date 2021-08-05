Коронавирус

В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 225 человек

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В Ингушетии за сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего — 225 человек.

На 5 августа проведено более 395 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. Выявлено 17 915 случаев заболевания Covid-19 (+55 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 16 450 (+44 за сутки).

Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус 454 человека госпитализировано, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом — 175.

В тяжелом состоянии, в отделении реанимации находится 41 пациент, 27 — на ИВЛ.

786 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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