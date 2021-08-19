Коронавирус

В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 260 человек

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 260 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 19 августа в республике проведено около 414 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18 811 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+76 за сутки).

Выздоровело 17 254 (+41 за сутки).

424 госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 187.

37 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 26 — на ИВЛ.

Остаются под медицинским наблюдением 1 638 человек. Контроль врачей при отсутствии какой-либо симптоматики снят с 23 185.

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