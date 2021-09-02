В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 280 человек
В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, за весь период — 280 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
На 2 сентября в регионе проведено 431 964 скрининговых исследований, 19 776 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+65 за сутки).
Выздоровело — 18 228 человек (+37 за сутки).
Людей, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
394 человека госпитализировано, из них 165 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
27 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.
874 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.