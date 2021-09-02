Коронавирус

В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 280 человек

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, за весь период — 280 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

На 2 сентября в регионе проведено 431 964 скрининговых исследований, 19 776 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+65 за сутки).

Выздоровело — 18 228 человек (+37 за сутки).

Людей, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

394 человека госпитализировано, из них 165 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

27 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.

874 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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