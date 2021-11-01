Коронавирус

В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 370 человек

0

В Ингушетии за весь период пандемии коронавируса умерло 370 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 1 ноября в республике проведено 506 830 скрининговых исследований, 23 742 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+82 за сутки).

Выздоровело всего 21 912 человек.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 80.

410 человек госпитализировано, 175 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 49 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 29 — на ИВЛ.

933 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава ингушского села может стать фигурантом дела за нарушения при реализации муниципальных контрактов
Экс-сотрудника мэрии Назрани уличили в махинациях с муниципальными землями
Хореографический ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале в Лондоне
Ингушские спортсмены завоевали 5 наград на турнире по боксу в Ессентуках
Шесть наград завоевали вольники из Ингушетии на международном турнире в Турции
Ингушетия в числе регионов, где происходили ДТП с самыми тяжелыми последствиями
За сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса, 81 из них — в Ингушетии
Алихан Барахоев стал победителем международного турнира по классической борьбе в Греции
Следователи полиции передали дело о смертельном ДТП в Ингушетии СКР
В Ингушетии завели уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка при столкновении двух автомобилей
Представители органов власти и жители Ингушетии почтили память жертв осетино-ингушского конфликта

Главное

Яндекс.Метрика

 