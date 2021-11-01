В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 370 человек
В Ингушетии за весь период пандемии коронавируса умерло 370 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 1 ноября в республике проведено 506 830 скрининговых исследований, 23 742 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+82 за сутки).
Выздоровело всего 21 912 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 80.
410 человек госпитализировано, 175 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 49 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 29 — на ИВЛ.
933 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.