В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 370 человек

На 1 ноября в республике проведено 506 830 скрининговых исследований, 23 742 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+82 за сутки).

Выздоровело всего 21 912 человек.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 80.

410 человек госпитализировано, 175 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 49 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 29 — на ИВЛ.

933 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.