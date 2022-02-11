Коронавирус

В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 520 человек

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За минувшие сутки в Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом, всего — 520 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 11 февраля в регионе проведено 674 218 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 35 148 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+369 за сутки).

Выздоровело — 30 383 (+202 за сутки).

357 человек госпитализировано, 177 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 24 из них — на ИВЛ.

3 888 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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