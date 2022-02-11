В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 520 человек

На 11 февраля в регионе проведено 674 218 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 35 148 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+369 за сутки).

Выздоровело — 30 383 (+202 за сутки).

357 человек госпитализировано, 177 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 24 из них — на ИВЛ.

3 888 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.