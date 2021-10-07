Коронавирус

В Ингушетии число умерших с Covid-19 выросло до 330 человек

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За сутки в Ингушетии умерли три пациента с коронавирусом, всего — 330 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 7 октября в регионе проведено 474 274 скрининговых исследования, 21 966 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+65 за сутки).

Выздоровело — 20 256 человек.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.

357 человек госпитализировано, 155 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 39 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 33 — на ИВЛ.

1023, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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