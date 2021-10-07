В Ингушетии число умерших с Covid-19 выросло до 330 человек
За сутки в Ингушетии умерли три пациента с коронавирусом, всего — 330 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 7 октября в регионе проведено 474 274 скрининговых исследования, 21 966 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+65 за сутки).
Выздоровело — 20 256 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.
357 человек госпитализировано, 155 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 39 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 33 — на ИВЛ.
1023, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.