В Ингушетии число умерших с Covid-19 выросло до 330 человек

На 7 октября в регионе проведено 474 274 скрининговых исследования, 21 966 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+65 за сутки).

Выздоровело — 20 256 человек.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.

357 человек госпитализировано, 155 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 39 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 33 — на ИВЛ.

1023, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.