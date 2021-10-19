В Ингушетии дали тепло в проблемные 18-этажные дома для детей-сирот и молодых семей

Строительство автономной модульной котельной началось в апреле этого года, стоимость работ оценивается в 30,5 млн рублей. Средства были выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

«Для меня было важно, чтобы отопительный сезон для жителей этих домов начался вовремя. Мы эту задачу выполнили. Но останавливаться на этом не будем, так как есть еще и другие проблемы, начиная с отсутствия регистрирующей документации и управляющей компании. Все эти вопросы мы будем поэтапно решать», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что специалисты завершили заключительные пусконаладочные работы и провели врезку в газопровод среднего давления. Объект включает в себя два водогрейных котла российского производства мощностью 4 МВт. Текущим обслуживанием новой котельной будет заниматься подрядная организация ООО «Спецстрой-Климат».

Напомним, в 2015 году в Ингушетии построили 18-этажный дом для детей-сирот по подпрограмме «Право ребенка на семью» госпрограммы «Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 годы». Новые квартиры получили 312 жителей региона. А в 2016 году рядом был возведен аналогичный 18-этажный дом по программе обеспечения жильем молодых семей.