В Ингушетии дан старт осенней призывной кампании

Это сделано в связи с большой нагрузкой на военные комиссариаты и призывные комиссии в рамках проводимой частичной мобилизации. Согласно опубликованному 30 сентября указу Президента России, с 1 ноября по 31 декабря войска Вооружённых сил пополнят 120 тыс. призывников, в том числе из Назрани и Назрановского района. Около 80 новобранцев оттуда отправятся в части.

Парней из Ингушетии направят в различные рода войск: Росгвардию, сухопутные, пограничные, военно-воздушные войска, где они освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

По словам военного комиссара Назрани и Назрановского района Умара Евлоева, первая партия новобранцев отправится 10 ноября в сухопутные войска. Он особо отметил, что граждане, призванные на военную службу, к участию в СВО привлекаться не будут.

Однако срочники на добровольной основе могут заключить контракт после того, как отслужат не менее 3-х месяцев после принятия присяги.