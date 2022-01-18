В Ингушетии дан старт приему заявок на участие в программе «Земский учитель»
В Ингушетии с 17 января по 15 апреля текущего года открыт прием заявок для участия в программе «Земский учитель».
В республике планируется трудоустроить 7 учителей востребованных педагогических специальностей.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минобрнауки, размещены следующие вакансии: учитель физики в школе № 1 г. Малгобека, педагог дополнительного образования в школе-д/с № 1 с. п. Кантышево, педагог дополнительного образования в Горском кадетском корпусе имени А. Д. Цароева, учитель русского языка и литературы в школе № 5 с. п. Новый Редант, учитель географии в школе-д/с № 1 г. Магаса, учитель начальных классов в школе № 2 г. Магаса, учитель русского языка и литературы в школе № 3 с. п. Сурхахи.
Право получения единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский учитель» предоставляется по результатам конкурсного отбора претендентов. Размер единовременной компенсационной выплаты составляет 1 000 000 рублей.
Основными критериями для отбора претендентов на конкурсной основе являются:
— наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или профессиональным стандартам;
— возраст до 55 лет включительно на дату подачи документов;
— наличие гражданства Российской Федерации.
Ответственным за прием заявлений и документов, регистрацию претендентов на участие в конкурсном отборе определено ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия». С Приказом и Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки Ингушетии в разделе «Документы» / вкладка «Земский учитель».
Дополнительные вопросы по телефону отдела общего среднего образования Минобрнауки Ингушетии: 8(8732) 22-61-43.