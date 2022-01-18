В Ингушетии дан старт приему заявок на участие в программе «Земский учитель»

В республике планируется трудоустроить 7 учителей востребованных педагогических специальностей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минобрнауки, размещены следующие вакансии: учитель физики в школе № 1 г. Малгобека, педагог дополнительного образования в школе-д/с № 1 с. п. Кантышево, педагог дополнительного образования в Горском кадетском корпусе имени А. Д. Цароева, учитель русского языка и литературы в школе № 5 с. п. Новый Редант, учитель географии в школе-д/с № 1 г. Магаса, учитель начальных классов в школе № 2 г. Магаса, учитель русского языка и литературы в школе № 3 с. п. Сурхахи.

Право получения единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский учитель» предоставляется по результатам конкурсного отбора претендентов. Размер единовременной компенсационной выплаты составляет 1 000 000 рублей.

Основными критериями для отбора претендентов на конкурсной основе являются:

— наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или профессиональным стандартам;

— возраст до 55 лет включительно на дату подачи документов;

— наличие гражданства Российской Федерации.

Ответственным за прием заявлений и документов, регистрацию претендентов на участие в конкурсном отборе определено ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия». С Приказом и Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки Ингушетии в разделе «Документы» / вкладка «Земский учитель».

Дополнительные вопросы по телефону отдела общего среднего образования Минобрнауки Ингушетии: 8(8732) 22-61-43.