В Ингушетии дан старт реализации программы комплексного развития горного района

«Джейрахский район — это древняя часть Ингушетии, наша прародина, откуда вышли все ингушские фамилии. Там наши корни. Поэтому бережное развитие этой земли очень важно для меня лично и для всех ингушей. Мы уже начали здесь реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет», - цитирует Гуцериева пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Как отметил основатель промышленно-финансовой группы «САФМАР», в упомянутую входит реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций.

Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь «Эрзи», отреставрирован древний христианский храм «Тхаба-Ерды» и многое другое.

Как отметил Гуцериев, в горах Ингушетии около 5 тысяч башенных комплексов. Важно их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные средства. Он считает, что на восстановление всех объектов и развитие горного района потребуется 20 лет.

В то же время предприниматель отметил острый дефицит местных специалистов, которые могли бы принимать участие в реставрации таких сложных и важных объектов. Для решения этого вопроса Гуцериев предложил создать на базе одного из образовательных учреждений региона факультет, мастера которого будут обучать их ремеслу реставраторов.

Строительство IT-кластера в Ингушетии, создание новых производств в сельскохозяйственной отрасли и реконструкцию башенных комплексов в горах республики детально обсудили в ходе встречи Калиматова с основателем промышленно-финансовой группы «САФМАР».