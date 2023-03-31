В Ингушетии дан старт региональному этапу конкурса «Учитель года России — 2023»

0

В Ингушетии дан старт региональному этапу конкурса «Учитель года России — 2023», в финал соревнований вышли 7 учителей — победителей муниципальных этапов.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства региона, в течение двух недель педагоги будут участвовать в конкурсных испытаниях, где они проявят свои способности: проведут открытый урок, ответят на вопросы в формате дискуссионной площадки, расскажут о том, как воспитывают своих учеников.

Отмечается, что победитель получит право представлять республику на всероссийском конкурсе, который состоится осенью текущего года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В мультиформатном проекте «Кавказ накормит» показали перспективы птицекомплекса «Южный»
Глава Ингушетии встретился с командующим Северо-Кавказским округом войск Росгвардии
Депутаты парламента Ингушетии заслушали отчет о деятельности Минздрава республики
В Ингушетии проведут очередную продовольственную ярмарку
Депутаты-единороссы обсудили с жителями Ингушетии Народную программу
У жителей Ингушетии есть возможность стать участниками просветительского марафона «Знание. Первые»
Ингушетия чествовала участников международной эстафеты «Наша великая Родина»
За реализацию контрафактного алкоголя жителя Ингушетии привлекут к ответственности
Глава Ингушетии встретился с экспертом центрального шифровального органа Президента России
Правоохранители Ингушетии задержали водителя-лихача
Фонд «Круг добра» может бесплатно вылечить ингушских детей с болезнями сердца

Главное

Яндекс.Метрика

 