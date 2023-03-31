В Ингушетии дан старт региональному этапу конкурса «Учитель года России — 2023»
В Ингушетии дан старт региональному этапу конкурса «Учитель года России — 2023», в финал соревнований вышли 7 учителей — победителей муниципальных этапов.
Как сообщила пресс-служба Главы и правительства региона, в течение двух недель педагоги будут участвовать в конкурсных испытаниях, где они проявят свои способности: проведут открытый урок, ответят на вопросы в формате дискуссионной площадки, расскажут о том, как воспитывают своих учеников.
Отмечается, что победитель получит право представлять республику на всероссийском конкурсе, который состоится осенью текущего года.