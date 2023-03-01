В Ингушетии дан старт реконструкции двухкилометровой дороги

«За много лет эксплуатации асфальтобетонное покрытие на улице Центральной пришло в негодность. Появились ямы, колейность, сетка трещин. О необходимости проведения ремонта неоднократно сообщали жители Назрани», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник, сейчас рабочие заняты подготовкой основания под асфальтобетон. Ведется фрезерование старого покрытия, устройство бордюра под тротуар и обустройство основания из песчано-гравийной смеси под пешеходные дорожки. Уже в самое ближайшее время будут начаты непосредственно асфальтобетонные работы.

Как уточнили нашему изданию в пресс-службе Минавтодора республики, в ходе проведения капитального ремонта планируется устройство нижнего и выравнивающего слоев асфальтобетонного покрытия, установка автопавильона и дорожных знаков в количестве 310 шт.

Проектом также предусмотрено наружное освещение.

Министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов заявил «Ингушетии», что объект планируют ввести в эксплуатацию в третьей декаде июля.

«По многочисленным просьбам граждан мы уделили внимание этой улице. После обследования дороги решение о проведении ремонта приняли незамедлительно. К временным неудобствам, связанным с ремонтными работами, жители улицы относятся с пониманием. Самым важным для нас является то, что дорога в ближайшем будущем станет комфортной и безопасной», — отметил министр.

Напомним, по дорожному нацпроекту работы полным ходом уже идут еще на двух объектах. Это второй этап капремонта автодороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт» и реконструкция моста через реку Сунжа на автодороге «Трасса «Кавказ» — Экажево — Сурхахи».