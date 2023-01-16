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В Ингушетии дан старт реконструкции ещё одного дорожного объекта

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начаты работы на объекте капитального ремонта автодороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Ср. Ачалуки — Гайрбек-Юрт» протяженностью 3,80 км. Речь идет о втором этапе проекта, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора региона.

«В 2021 году по первому этапу было капитально отремонтировано 2,5 км автодороги. При этом после ремонта некогда проблемная дорога преобразилась кардинально. Были проведены работы по фрезерованию проезжей части с последующей укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, нанесена необходимая разметка, установлены дорожные знаки», — сказал представитель пресс-службы.
По его данным, теперь это современный, качественный и надежный путепровод. Таким же будет и следующий участок капремонта длиной 3,80 км.

В настоящее время на участке начато фрезерование старого дорожного покрытия и устройство дорожной одежды из ПГС.

В последующем на объекте будет полностью заменено основание и уложено три слоя из ПГС (60 см) и два слоя асфальтобетонного покрытия. Укладка асфальтобетона будет производиться при благоприятных погодных условиях.

На завершающем этапе нанесут разметку и проведут обустройство предупреждающих знаков и дорожного ограждения.

Напомним, всего в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут 9 объектов общей протяженностью 23,55 км.

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