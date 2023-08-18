Строительство

В Ингушетии дан старт строительству семи объектов различного назначения

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В городах и селах республики в 2023 году приступили к возведению новых объектов спорта, образования и социального обслуживания пожилых граждан, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В этом году начато строительство 7 объектов с плановым завершением в 2024 году. Речь идет о возводимом в Назрановском районе физкультурно-оздоровительном комплексе, четырех школах в селах Берд-Юрт, Южное, Плиево, а также в городе Назрани», — сказал изданию сотрудник пресс-службы.

По информации собеседника, общеобразовательные учреждения могут вместить свыше 2 тыс. учащихся.

Более того, в следующем году введут в эксплуатацию новый дом культуры в горном поселении Джейрах, а в Малгобеке — дом социального обслуживания пожилых людей и инвалидов.

Новый дом культуры в Джейрахе появится на месте старого, который был возведен в 1970-х годах. Изначально он представлял собой сельский клуб, в котором проводились различные досуговые мероприятия, впоследствии клуб переделали в ДК. Здание со временем обветшало и находилось в аварийном состоянии.

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