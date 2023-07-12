Инцидент

В Ингушетии дебошир грозился убить водителя «Оки»

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В городе Карабулаке возле аптеки, расположенной на улице Джабагиева, ранее судимый горожанин 10 июля затеял драку с водителем «Оки», угрожая оппоненту убийством. Не удовлетворившись этим, дебошир разбил стекла малолитражки, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

На место инцидента прибыли участковый уполномоченный полиции и сотрудники ППС. За неповиновение законному распоряжению правоохранителя, в отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России. Он помещен в специальное помещение для задержанных лиц.

Дебоширу вменяются две статьи УК России 119 и 167 — «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

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