В Ингушетии дебошир грозился убить водителя «Оки»

На место инцидента прибыли участковый уполномоченный полиции и сотрудники ППС. За неповиновение законному распоряжению правоохранителя, в отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России. Он помещен в специальное помещение для задержанных лиц.

Дебоширу вменяются две статьи УК России 119 и 167 — «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».