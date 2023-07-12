В Ингушетии дебошир грозился убить водителя «Оки»
В городе Карабулаке возле аптеки, расположенной на улице Джабагиева, ранее судимый горожанин 10 июля затеял драку с водителем «Оки», угрожая оппоненту убийством. Не удовлетворившись этим, дебошир разбил стекла малолитражки, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
На место инцидента прибыли участковый уполномоченный полиции и сотрудники ППС. За неповиновение законному распоряжению правоохранителя, в отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России. Он помещен в специальное помещение для задержанных лиц.
Дебоширу вменяются две статьи УК России 119 и 167 — «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».