В Ингушетии декретнице после вмешательства прокуратуры выплатят положенные деньги

Прокуратурой Джейрахского района рассмотрено обращение работницы общеобразовательного учреждения о нарушении ее трудовых прав. Установлено, что женщина находилась в отпуске по беременности и родам в период с ноября 2020 по май 2021 года, и ей не произведена выплата соответствующих пособий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.