В Ингушетии декретнице после вмешательства прокуратуры выплатят положенные деньги

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Прокуратурой Джейрахского района рассмотрено обращение работницы общеобразовательного учреждения о нарушении ее трудовых прав. Установлено, что женщина находилась в отпуске по беременности и родам в период с ноября 2020 по май 2021 года, и ей не произведена выплата соответствующих пособий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки прокуратурой района установлено, что бухгалтером общеобразовательного учреждения района при направлении соответствующих документов в ФСС неоднократно допущены нарушения, что привело к нарушению сроков выплаты пособий по беременности и родам. По итогам проверки прокуратурой района в адрес директора общеобразовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства», — говорится в сообщении.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района, добавили в пресс-службе.

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