Прокуратура

В Ингушетии дело о ДТП с тяжкими последствиями для здоровья человека направлено в суд

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Прокуратура Назрановского района Ингушетии направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором водителю автомобиля причинены тяжкие телесные повреждения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«29-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — отметили в прокуратуре.

По версии следствия, мужчина, 24 мая этого года, по автодороге сообщением «Назрань — Карабулак» в районе селького поселения Плиево Назрановского района на автомобиле «ВАЗ-21104», нарушив правила дорожного движения и не приняв должных мер предосторожности выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «БМВ 523».

В результате ДТП 39-летнему водителю иномарки были причинены тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд Ингушетии.

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