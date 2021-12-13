В Ингушетии дело о ДТП с тяжкими последствиями для здоровья человека направлено в суд
Прокуратура Назрановского района Ингушетии направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором водителю автомобиля причинены тяжкие телесные повреждения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«29-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — отметили в прокуратуре.
По версии следствия, мужчина, 24 мая этого года, по автодороге сообщением «Назрань — Карабулак» в районе селького поселения Плиево Назрановского района на автомобиле «ВАЗ-21104», нарушив правила дорожного движения и не приняв должных мер предосторожности выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «БМВ 523».
В результате ДТП 39-летнему водителю иномарки были причинены тяжкие телесные повреждения.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд Ингушетии.