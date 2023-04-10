В Ингушетии дело о двойном убийстве направлено в суд
В Ингушетии завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в двойном убийстве, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
В ведомстве напомнили, что вечером 30 апреля прошлого года обвиняемый, находясь вместе с близкими родственниками на окраине сельского поселения Мужичи Сунженского района республики из-за неприязненных отношений, возникших в связи с оспариванием права на земельный участок, произвел 11 выстрелов из огнестрельного оружия в двух местных жителей, от которых последние скончались на месте.
Проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, а также экспертных исследований, позволивших установить все обстоятельства преступления.
Собрано достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.