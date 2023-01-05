В Ингушетии дети с ОВЗ получили подарки от полицейского Деда Мороза
В Ингушетии 30 детей с ограниченными возможностями здоровья и погибших сотрудников МВД по региону получили подарки в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».
Мероприятие проводилось в городе Малгобеке и Малгобекском районе.
Также сотрудники ПДН вместе с общественниками побеседовали с учащимися 12 школ города и района о патриотизме, верности отечеству, популяризации службы в органах внутренних дел и в Вооруженных силах России.
Кроме того, «детские полицейские» вручили новогодние подарки 17 ребятам из неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по республике.