УФССП

В Ингушетии детям погибших коллег судебные приставы вручили новогодние подарки

0

Судебные приставы Ингушетии посетили семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, чтобы вручить детям новогодние подарки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники УФССП пожелали детям здоровья, счастья, радости и исполнения заветных желаний.

Родители выразили глубокую благодарность в адрес руководства и сотрудников управления за вошедшее уже в традицию оказываемое внимание и проявление особой заботы, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Кафедра «История» Ингушского госуниверситета будет отныне носить имя Тимурлана Хаджибикаровича Муталиева
В Национальной библиотеке Ингушетии сотрудникам рассказали о роли периодики в обслуживании читателей
Ряд новых объектов построены в трех районах Ингушетии по госпрограмме развития сел
Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на конкурс на поддержку творческих проектов в 2022 году
Глава Ингушетии побывал на закрытии осенней сессии Народного собрания республики VII созыва
Минздравом Ингушетии утверждён график работы медицинских организаций в праздничные новогодние дни
В Ингушетии за сутки выявлен 81 новый случай Covid-19
Комитет по туризму Ингушетии организовал подсветку в ночное время древнего башенного комплекса «Эрзи»
В ОФСИН России по Ингушетии прошло мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма
Батыр Картоев стал победителем конкурса эскизов эмблемы празднования 30-летия возрождения ингушской государственности
В Ингушетии подвели итоги конкурса на создание эскиза памятной монеты к 100-летию образования республики

Главное

Яндекс.Метрика

 