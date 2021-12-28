В Ингушетии детям погибших коллег судебные приставы вручили новогодние подарки
Судебные приставы Ингушетии посетили семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, чтобы вручить детям новогодние подарки.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники УФССП пожелали детям здоровья, счастья, радости и исполнения заветных желаний.
Родители выразили глубокую благодарность в адрес руководства и сотрудников управления за вошедшее уже в традицию оказываемое внимание и проявление особой заботы, говорится в релизе.