В Ингушетии девятиклассники сдают ОГЭ по иностранному языку

Как сообщили в Минобрнауки региона, в республике организован один пункт проведения экзаменов. На сдачу ОГЭ заявлено 15 человек. Из них 14 выбрали английский язык, один — немецкий язык.

Напомним, основной государственный экзамен в республике проходит в период с 24 мая по 17 июня. Резервные дни пройдут с 26 июня по 1 июля 2023 года.