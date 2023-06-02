ОГЭ

В Ингушетии девятиклассники сдают ОГЭ по иностранному языку

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В Ингушетии девятиклассники сдают основной государственный экзамен по иностранному языку в форме письменной и устной части.

Как сообщили в Минобрнауки региона, в республике организован один пункт проведения экзаменов. На сдачу ОГЭ заявлено 15 человек. Из них 14 выбрали английский язык, один — немецкий язык.

Напомним, основной государственный экзамен в республике проходит в период с 24 мая по 17 июня. Резервные дни пройдут с 26 июня по 1 июля 2023 года.

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