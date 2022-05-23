В Ингушетии девятиклассники сдают ОГЭ по математике

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, для проведения экзаменов задействовано 18 пунктов проведения экзаменов, 4 пункта — на дому.

Министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова, обращаясь к выпускникам, отметила, что главное — верить в свои силы и помнить о том, что родители и педагоги всегда поддержат и придут на помощь в трудный момент.

Напомним, в республике на сдачу основного государственного экзамена заявлено 6524 участника, из них 582 человека с ОВЗ.

Отмечается, что в текущем году выпускники 9-х классов вновь проходят итоговую аттестацию в «доковидном» формате. Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору. Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или ГВЭ.