В Ингушетии действует шесть центров по реабилитации наркозависимых

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Амина Настаева на заседании антинаркотической комиссии под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Руководитель субъекта отметил, что в борьбе с распространением психотропных и наркотических веществ наблюдается, хоть и незначительная, но положительная динамика.

Это подтверждает и статистика Минздрава региона. В первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество поставленных на наркологический учет уменьшилось на 29 чел.

Настаева отметила, что самый основной фактор — это результативная работа по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ проделанная силовыми структурами за последние 1,5 года.

По мнению Главы республики одной работы правоохранительных органов и учреждений здравоохранения недостаточно, более активную позицию в борьбе с распространением наркотиков необходимо занять общественным организациям, муниципалитетам, учебным заведениям.

«Для этого нам необходимо сначала провести тщательный анализ ситуации в целом. Важно понять какая возрастная группа, какая социальная категория людей наиболее подвержена вовлечению в наркоманию. Надо выяснить основные причины, ведь ингушскому обществу не присущи подобные разрушительные явления. Пока мы все вместе не начнем этому противостоять, у нас не получиться искоренить это зло», — цитирует Калиматова его пресс-служба.