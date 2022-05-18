В Ингушетии действует шесть центров по реабилитации наркозависимых
В Ингушетии официально работают шесть центров по реабилитации наркозависимых. Молодые люди, почувствовав на себе, что это помогает, начали склонять своих знакомых наркопотребителей обратиться за помощью.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Амина Настаева на заседании антинаркотической комиссии под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Руководитель субъекта отметил, что в борьбе с распространением психотропных и наркотических веществ наблюдается, хоть и незначительная, но положительная динамика.
Это подтверждает и статистика Минздрава региона. В первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество поставленных на наркологический учет уменьшилось на 29 чел.
Настаева отметила, что самый основной фактор — это результативная работа по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ проделанная силовыми структурами за последние 1,5 года.
По мнению Главы республики одной работы правоохранительных органов и учреждений здравоохранения недостаточно, более активную позицию в борьбе с распространением наркотиков необходимо занять общественным организациям, муниципалитетам, учебным заведениям.
«Для этого нам необходимо сначала провести тщательный анализ ситуации в целом. Важно понять какая возрастная группа, какая социальная категория людей наиболее подвержена вовлечению в наркоманию. Надо выяснить основные причины, ведь ингушскому обществу не присущи подобные разрушительные явления. Пока мы все вместе не начнем этому противостоять, у нас не получиться искоренить это зло», — цитирует Калиматова его пресс-служба.