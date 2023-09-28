В Ингушетии действуют более 15 мер поддержки инвестиционных проектов

Как сообщил первый заместитель председателя правительства республики Олег Фурсов, принят нормативный акт о внесении изменений в закон республики о регулировании земельных отношений. Статьи документа позволяют получить земельный участок без проведения торгов при условии, что инвестиционный проект признается масштабным и востребованным.

Также в республике создана служба «Одного окна», которая исключает административные и бюрократические барьеры и позволяет сократить средний срок рассмотрения проекта до 30 дней.

Вице-премьер напомнил, что в данное время в регионе сопровождаются более 20 инициатив инвесторов, завершается работа над инвестиционным стандартом 2.0.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что за последние 3 года субъект смог занять ведущие позиции в основных рейтингах по оценке эффективности деятельности властей республики в этом направлении.

«В частности, речь идет о рейтинге инвестиционной привлекательности за 2021 год, в котором Ингушетия улучшила свои показатели и поднялась на 24 позиции. Это достижение региона было отмечено Президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ-2022. В рейтинге снижения давления на бизнес республика в 2022 году заняла 18 позицию. Еще одного положительного результата удалось добиться в рейтинге прозрачности закупок, за что республика была отмечена сертификатом «Высокая прозрачность». Мы намерены повышать свой результат и стабильно работаем над этим. Регион находится в ожидании реальных крупных инвесторов и уже есть определенные договоренности», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.