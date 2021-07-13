Мошенничество

В Ингушетии директор стройфирмы получил 6 лет за хищение более 200 млн рублей при строительстве школы в Магасе

0

Вынесен обвинительный приговор 65-летнему местному жителю по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что гендиректор ООО «Темп» с сентября по декабрь 2016 года вносил недостоверные сведения в акты выполненных работ и, таким образом, похитил более 202 млн рублей, выделенных Минстроем республики в рамках 12 госконтрактов на строительство и закупку оборудования для школы на 1,5 тыс. мест в Магасе», — пояснил представитель надзорного ведомства.

Как отметил собеседник издания, кроме того, с декабря 2016 г. по октябрь 2017 г. мужчина таким же образом похитил более 63 млн рублей, выделенных на реконструкцию Ассиновской оросительной системы.

Ему вменялась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Злоумышленника приговорили к шести годам лишения свободы. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем генпрокурора РФ Андреем Кикотем.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

По иску заместителя генпрокурора России суд вынес решение о взыскании с осужденного денежных средств в размере причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сбер подарит детям 2000 бонусных рублей к 1 сентября
Правительство России предложило ужесточить правила получения охотничьего билета
Власти Назрани продолжают работать над решением проблемы по сохранению ответвления Алханчуртского канала
Главная библиотека Ингушетии празднует очередную годовщину присвоения статуса «национальной»
В Ингушетии за сутки выявлено 49 новых случаев Covid-19
В Ингушетии пройдут сельскохозяйственные ярмарки в преддверии праздника Курбан-байрам
В столице Ингушетии вандалы сломали скамейки на площади близ 100-метровой башни Согласия
В Минсельхозе России предлагают использовать земли сельхозназначения для развития туризма
Власти Ингушетии оказали помощь семьям погибших в ДТП в Армавире
Женщина и два мальчика погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика возле Армавира
Более 100 КФХ Ингушетии примут участие в сельскохозяйственных ярмарках к празднику Курбан-Байрам

Главное

Яндекс.Метрика

 