В Ингушетии директор стройфирмы получил 6 лет за хищение более 200 млн рублей при строительстве школы в Магасе

«Установлено, что гендиректор ООО «Темп» с сентября по декабрь 2016 года вносил недостоверные сведения в акты выполненных работ и, таким образом, похитил более 202 млн рублей, выделенных Минстроем республики в рамках 12 госконтрактов на строительство и закупку оборудования для школы на 1,5 тыс. мест в Магасе», — пояснил представитель надзорного ведомства.

Как отметил собеседник издания, кроме того, с декабря 2016 г. по октябрь 2017 г. мужчина таким же образом похитил более 63 млн рублей, выделенных на реконструкцию Ассиновской оросительной системы.

Ему вменялась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Злоумышленника приговорили к шести годам лишения свободы. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем генпрокурора РФ Андреем Кикотем.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

По иску заместителя генпрокурора России суд вынес решение о взыскании с осужденного денежных средств в размере причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.