В Ингушетии для реализации проектов обеспечения общественной безопасности привлекут профессионалов

В частности, речь шла о сотрудничестве в области общественной, экологической, транспортной безопасности, управления ЖКХ, а также автоматизации деятельности органов госуправления, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Было замечено, что сегодня в регионе нет технологического партнера, способного обеспечить реализацию комплекса проектов по данным направлениям, а предыдущий негативный опыт не принес должных результатов по задачам, сформированным федеральным центром. В связи с этим, предложено перезапустить процессы и подойти к их решению комплексно.

Эксперт компании «Коркласс» отметил готовность оказания содействия в формировании рабочей группы с включением в ее состав профессионалов, реализовавших аналогичные программы по всей стране, подготовке предложений, оформлению их в качестве функциональных требований, и оцифровать их.

По его словам, планируется довести информатизацию отраслей до такого уровня, чтобы можно было сформировать единую точку агрегации консолидированных данных по каждому из них.

Приоритетной задачей для группы, которую возглавит глава Минпромсвязи Ингушетии Бадма Дорджиев, является формирование технического задания и финансово-экономической модели АПК «Безопасный город» с учетом функциональных блоков. Также предложено рассмотреть возможность реализации информационно-аналитической системы «Ситуационный центр Главы Республики Ингушетия».