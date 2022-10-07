В Ингушетии для школьных столовых будут закупать местные продукты

«Мы должны поддержать наших фермеров и других сельхозпроизводителей и закупать у них продукты для школьных столовых. Овощи, фрукты, которые они выращивают, мясо домашних птиц и животных — это все экологически чистая продукция, с минимальным содержанием химических добавок и ГМО. Для детей это самая полезная и вкусная пища. Получается двойная польза — и местного сельхозпроизводителя поддержим, и здоровье детей сохраним. Имейте это ввиду и находите таких поставщиков для столовых», — сказал Калиматов министру образования республики Эсет Боковой во время рабочей встречи.

Отметим, что ежегодно Минобразования тратит на школьное питание около 400 млн рублей. В 2022 году на эти цели выделено из федерального бюджета 379 млн рублей, еще 20 млн — из регионального бюджета.

Поставки продуктов в местные школы осуществляют зарекомендовавшие себя ранее высоким качеством продукции такие организации, как ООО «Партнер групп», «Продукты Ингушетии» и другие. Говядина, мясо индейки, фрукты, овощи, хлеб в основном производятся на территории региона.

Кроме того, общеобразовательные организации для подтверждения качества продуктов активно работают по проведению товаров животного происхождения: мяса, рыб, яиц, молока, масла и другой молочной продукции через систему Россельхознадзора «Меркурий».

Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов осуществляют также региональные управления Роспотребнадзора, Россельхознадзора. В каждом учебном заведении созданы бракеражные комиссии, в состав которых входят и родители учащихся.

«Еженедельно родители учащихся начальной школы, которые получают у нас бесплатное одноразовое питание, осуществляют контроль за продуктами питания, которые поставляются в школы. По согласованию с ответственным лицом, курирующим организацию горячего питания, в школе изучают условия приготовления пищи. Они проверяются по следующим критериям, утвержденным СанПиН: соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое содержание обеденного зала столовой, состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток, а также объем и вид пищевых отходов после приема пищи. Кроме того, родители вместе с учащимися, проводят пробы на соответствие вкусовых качеств, по итогам дают рекомендации в соответствии с нормами СанПиН», — проинформировала министр.

По словам Боковой, еще год назад министерством создана рабочая группа по общественному контролю за организацией питания обучающихся общеобразовательных организаций, в состав которой, кроме родителей, включены представители регионального отделения общероссийской организации «Национальная родительская ассоциация», регионального проекта «Новая школа», ОНФ в Ингушетии, СМИ.