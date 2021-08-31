В Ингушетии для снижения уровня бедности заключили социальные контракты с 622 семьями

«Начиная с 2021 года, оказывается государственная соцпомощь на основании социального контракта, который должен поддержать доходы семьи и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе, уже с апреля по август такая помощь оказана 622 семьям на общую сумму 47,2 млн рублей. То есть, в рамках соцконтракта получатель должен повысить доходы своей семьи, в том числе путем реализации той или иной продукции при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности либо ведения личного подсобного хозяйства. Также предусмотрено осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации», — сказал Муталиев.

По его словам, мероприятия реализуются в рамках подпрограммы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Ингушетии» госпрограммы республики «Социальная поддержка и содействие занятости населения».

«Комиссией Госсовета России по направлению «Социальная политика» установлен порядок определения целевого значения показателя «Уровень бедности» на период по 2030 года. Для Ингушетии установлены следующие целевые показатели по снижению уровня бедности: 2021 год — 35,1%, 2022 год — 31,9%, 2023 год — 28,9%, 2024 год — 26,1%, а к 2030 году показатель планируется снизить до 13,1%», — добавил министр.

Муталиев также отметил, что в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии региону, Ингушетия получила более 220 млн рублей с учетом софинансирования из регионального бюджета. При этом, на 2022 год планируется увеличение финансирования до 256 млн рублей.