В Ингушетии для студентов колледжа организовали промышленный тур по швейной фабрике

«Это мероприятие дало студентам уникальную возможность познакомиться с промышленным процессом создания одежды и увидеть реальный масштаб их будущей профессиональной деятельности», — рассказал газете «Ингушетия» организатор тура Ислам Ведзижев.

Отмечается, что на швейном предприятии студенты прошли через все производственные цеха, начиная с подготовки материалов и раскроя тканей и заканчивая отделкой и распределением готовых изделий. Они по достоинству оценили современное оборудование, используемое в процессе шитья, а также ознакомились с технологическими инновациями, которые позволяют повысить производительность и качество продукции.

Студентам рассказали также об организации трудового процесса на предприятии. Они узнали о роли каждого работника в цепочке производства и о том, как эффективно сотрудничать в коллективе для достижения общих целей. Кроме того, тур дал им возможность задать вопросы опытным специалистам и воспользоваться их профессиональным советом.