В Ингушетии для улучшения водоснабжения построят новые водопроводные сети и водоводы

«Для улучшения ситуации с водоснабжением нами в текущем году проведены работы по установке насосов на водозаборах «Кантышево-Долаково», в городах Магасе и Сунже, и на Альтиевском водозаборе. Также погружные скважинные насосы установлены в Назрани для решения проблемы перебоев водоснабжения в многоквартирных домах. Кроме того, ГУП «Ингушрегионводоканал» совместно с мэрией Сунжи провело работы по расконсервации и вводу двух артезианских водяных скважин в городе. В целом, данными мероприятиями мы увеличили добываемую воду на 20,160 тыс. куб. м в сутки к имеющемуся объему», — сказал Ахмет Лолохоев.

Министр доложил, что проблемы с водоснабжением в регионе связаны с потерями на магистральных и разводящих сетях, при транспортировке, около 50% от объема добычи воды. Причиной этому является изношенность сетей и наличие бесхозных объектов водоснабжения.

«В рамках проведенного Минэнерго мониторинга за время летнего периода мы столкнулись с проблемой острой нехватки питьевой воды в населенных пунктах Малгобекского и Назрановского районов, а также в районе новостроек Назрани. Для улучшения водоснабжения за счет федерального бюджета в Назрановском районе мы начали модернизацию Альтиевского водозабора и строительство станции очистки воды. Планируется провести работы по бурению 10-ти дополнительных скважин, что позволит увеличить дебет добычи воды на 24 000 м3/сутки», — сказал министр.

«Это неправильно, что в 21 веке люди могут оставаться без воды, особенно в летний период. Эту проблему нужно решать в приоритетном порядке. Мы озвучили необходимость поддержки в решении этого вопроса на Днях Ингушетии в Совете Федерации. С помощью федерального центра, республиканского бюджета и Национального фонда развития республики мы обязаны обеспечить население республики бесперебойным водоснабжением. Также важно и качество воды, поступающей в дома жителей региона», — прокомментировал ситуацию Махмуд-Али Калиматов.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии планируют реконструировать магистральный водовод «Сунжа — Малгобек». Для обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктов Чемульга, Троицкое и Аршты за счет федерального бюджета планируется бурение и обустройство артезианской скважины, и строительство водопроводной сети.

Вместе с тем, планируется реализация мероприятия по строительству стратегически важного объекта на водозаборе реки Асса, мощностью до 100 тыс. м³/сутки с последующей заменой ветхих разводящих сетей на сумму 4,9 млрд рублей и прокладки разводящих сетей на 4,4 млрд рублей.