В Ингушетии для жильцов многоквартирных домов создаются уголки финансовой грамотности

Сотрудники регионального отделения Банка России разработали план проведения обучающих занятий, которые будут проходить как в рабочие дни, так и в выходные, сообщили «Ингушетии» в кредитном учреждении.

Собеседник отметил, что первая встреча специалистов Банка России с жильцами одного из многоквартирных домов в городе Назрани уже состоялась и вызвала большой интерес у горожан. Эксперты в доступной форме рассказали о том, как ориентироваться в мире финансов, не попадаться на уловки мошенников, ответили на вопросы, в чем заключаются основные отличия кредита от займа и как грамотно распоряжаться своими деньгами.

Кроме того, решено всю информацию дополнительно размещать и на дворовых досках объявлений — для тех, кто не смог лично посетить встречи с экспертами. Там можно будет прочесть актуальные материалы о выявленных мошеннических схемах на рынке финансовых услуг, правила кибергигиены и узнать о способах противодействия злоумышленникам.