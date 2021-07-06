Финансы

В Ингушетии для жильцов многоквартирных домов создаются уголки финансовой грамотности

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Отделение-Национальный банк по Ингушетии совместно с товариществами собственников жилья региона внедрили новое направление финансового просвещения. В многоквартирных домах городов появятся уголки финансовой грамотности. Они будут располагаться в отдельных помещениях, которые строят специально для проведения массовых мероприятий.

Сотрудники регионального отделения Банка России разработали план проведения обучающих занятий, которые будут проходить как в рабочие дни, так и в выходные, сообщили «Ингушетии» в кредитном учреждении.

Собеседник отметил, что первая встреча специалистов Банка России с жильцами одного из многоквартирных домов в городе Назрани уже состоялась и вызвала большой интерес у горожан. Эксперты в доступной форме рассказали о том, как ориентироваться в мире финансов, не попадаться на уловки мошенников, ответили на вопросы, в чем заключаются основные отличия кредита от займа и как грамотно распоряжаться своими деньгами.

Кроме того, решено всю информацию дополнительно размещать и на дворовых досках объявлений — для тех, кто не смог лично посетить встречи с экспертами. Там можно будет прочесть актуальные материалы о выявленных мошеннических схемах на рынке финансовых услуг, правила кибергигиены и узнать о способах противодействия злоумышленникам.

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