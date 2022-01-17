Коронавирус

В Ингушетии до 335 увеличен резерв ковид-коек из-за возможного роста заболеваемости

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Минздрав России прогнозирует 4-6-кратный рост заболеваемости в стране на конец января — начало февраля текущего года. Минздравом Ингушетии готовится план развертывания дополнительных ковид-коек. Об этом на заседании регионального правительства сообщила замминистра ведомства Амина Настаева.

По ее словам, пока министерством увеличен резерв до 335 коек в пяти медицинских организациях, в том числе функционируют 46 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 28%.

Она отметила, что также продолжается реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи пациентам. В регионе работают 15 лабораторий, осуществляющих тестирование граждан на определение Covid-19.

Настаева напомнила, что в республике функционируют 6 амбулаторных ковид-центров и сформированы бригады для оказания медицинской помощи на дому. К 17 января лекарственные препараты отпущены около 8 тыс. пациентам, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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