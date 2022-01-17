В Ингушетии до 335 увеличен резерв ковид-коек из-за возможного роста заболеваемости

По ее словам, пока министерством увеличен резерв до 335 коек в пяти медицинских организациях, в том числе функционируют 46 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 28%.

Она отметила, что также продолжается реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи пациентам. В регионе работают 15 лабораторий, осуществляющих тестирование граждан на определение Covid-19.

Настаева напомнила, что в республике функционируют 6 амбулаторных ковид-центров и сформированы бригады для оказания медицинской помощи на дому. К 17 января лекарственные препараты отпущены около 8 тыс. пациентам, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.