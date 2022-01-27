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В Ингушетии до конца 2022 года завершат строительство еще одного детсада на 220 мест

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В Назрани до конца 2022 года завершат строительство нового детского сада на 220 мест, дошкольное учреждение строится в районе старого мельзавода по заказу Минстроя Ингушетии в рамках реализации нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба строительного ведомства.

«Контрактная стоимость объекта 146 млн руб. Реализацией проекта занимается строительная фирма ООО «Гранул». Подрядчик приступил к возведению здания в июле прошлого года, на сегодняшний день готовность объекта оценивается в 80%. Полностью построен каркас здания, завершены кровельные работы, наружные и внутренние сети, установлены стеклопакеты, завершена кладка внутренних стен и перегородок», — говорится в сообщении.

В данное время строители заняты внутренними отделочными работами, штукатуркой и малярными работами, укладкой кафеля, установкой дверей, пожарной сигнализации и благоустройством прилегающей территории, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что, согласно проекту, здание нового детсада будет двухэтажным с подвальными помещениями, отдельным пищеблоком, актовым, спортивным залами, 12 возрастными помещениями, которые включают спальню, игровую и санузел.

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