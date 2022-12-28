В Ингушетии до конца 2023 года запустят национальный брендовый маршрут

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В Ингушетии до конца 2023 года запустят национальный брендовый маршрут для тех, кто хочет познакомиться с богатой культурой ингушского народа и его историей с древнейших времен до нашего времени.

Как сообщили в Комтуризма республики, программа маршрута очень насыщенная: за 3 дня туристы посетят множество объектов — Мемориал памяти и славы в Назрани, музей «Башня согласия» в Магасе, Ассинское ущелье, архитектурные комплексы Эгикал, Хамхи, Таргим, христианский храм Тхаба-Ерды, крепость Вовнушки, Цей-Лоамский перевал, Джейрахское ущелье, башенный комплекс Эрзи, курорт «Армхи».

Также программа тура включает в себя различные мастер-классы, например, по валянию шерсти (древнее ингушское искусство изготовления войлочных изделий — истинг), мастер-класс по ингушским танцам, экскурсии, посвященные трагическим и торжественным событиям в истории Ингушетии, демонстрацию интерактивных театральных постановок по произведениям ингушских писателей в этнографическом музее в башне Согласия. Также туристы смогут попробовать блюда национальной кухни.

Отмечается, что туристов будут сопровождать гиды на всех этапах и консультировать по всем возникающим вопросам.

Напомним, четыре инициатора уже получили грантовую поддержку на благоустройство этого маршрута. Аналогичные брендовые маршруты разрабатываются во всех субъектах СКФО.

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