Правительство

В Ингушетии до конца года 40 детей-сирот получат новое жилье

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До конца 2022 года для 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется приобрести новое жилье, сообщила вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова на совещании у главы регионального правительства Владимира Сластенина.

«Нами активно ведется работа по решению задачи приобретения квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно действующему законодательству на сайте госзакупок с целью определения поставщика услуг Минобрнауки Ингушетии были четыре раза размещены заявки на 40 однокомнатных квартир. Планируем закрыть этот вопрос до конца года», — заявила Бокова.

По словам зампреда, отсутствие на первичном и вторичном рынке жилых помещений площадью 33 кв. м, установленных в качестве нормы социального жилья, а также несоответствие рыночной стоимости реальным ценам на первичном и вторичном рынках региона препятствуют скорому разрешению ситуации. Так, показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствии с приказом Минстроя России составляет 32,4 тыс. руб., что не совпадает с реальными ценами.

Сластенин обратил внимание представителей муниципалитетов, что в ближайшее время необходимо найти в населенных пунктах подходящее жилье.

По данным пресс-службы Главы и правительства Ингушетии, в регионе число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на получение жилья, но не реализовано, составляет 1199 человек.

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